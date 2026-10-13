Da Grosso a Stroppa, sono già quattro gli esoneri in Serie A

Con l'esonero di Giovani Stroppa dalla panchina del Venezia salgono a quota quattro i tecnici mandati via dai rispettivi club in Serie A dall'inizio della stagione. Il primo allenatore del massimo campionato a saltare era stato Fabio Grosso il 6 settembre (al suo posto Paolo Vanoli), mentre dieci giorni dopo era toccato a Domenico Tedesco a lasciare la guida del Bologna per far posto a Raffaele Palladino. Il 27 settembre era stato invece il Parma a esonerare Carlos Cuesta ingaggiando Alberto Gilardino.