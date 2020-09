Da Bayern e Psg offerte per Perisic e Skriniar. Ma l'Inter vuole di più 

LE TRATTATIVE

All'Inter sperano di portarsi a casa il tesoretto per Kanté con la vendita di Skriniar. Per il difensore il Paris Saint Germain offre 50 milioni di euro, la dirigenza nerazzurra ne vorrebbe 65, la cifra necessaria per arrivare al nazionale francese del Chelsea, un tassello considerato fondamentale da Conte. Tra domanda e offerta la distanza è ancora alta ma all'Inter ci si augura di poter raggiungere un accordo al più presto. Più facile limare la differenza tra quanto proposto dal Bayern per Perisic (12 milioni) e quanto vogliono i nerazzurri (15).

Al di là delle diverse situazioni, è evidente come il mercato nerazzurro sia necessariamente legato alla necessità di vendere i giocatori considerati in esubero per poter poi dare l'assalto agli obiettivi che il tecnico e la dirigenza ritengono fondamentali per una stagione ad alto livello.