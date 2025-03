Dopo l'esonero di Dorival Junior il Brasile è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico. Secondo le prime indiscrezioni, il favorito per sedere sulla panchina dei pentacampeao sarebbe Jorge jesus, che avrebbe già dato il suo ok per assumere l'incarico al termine della stagione con l'Al Hilal. Ora la palla passa in mano alla Federazione brasiliana che dovrà decidere se intensificare i contatti con l'allenatore portoghese o se inseguire il sogno Ancelotti.