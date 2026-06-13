Cremonese, Giampaolo resta anche in Serie B: il comunicato

13 Giu 2026 - 12:28
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U.S. Cremonese è lieta di comunicare che mister Marco Giampaolo sarà l’allenatore dei grigiorossi anche nella stagione sportiva 2026/27. L’esperienza del tecnico abruzzese rappresenta un elemento fondamentale per il percorso che il club intende affrontare nella prossima stagione. Nel corso della sua ventennale carriera, infatti, mister Giampaolo ha sempre dimostrato grandi capacità nella valorizzazione dei giovani talenti, attitudine già dimostrata durante la sua prima esperienza in grigiorosso con il ventunenne Federico Di Francesco e il giovanissimo Rey Manaj protagonisti della stagione 2014/15. Altri giocatori di talento come Leandro Paredes, Piotr Zielinski, Patrick Schick e Milan Skriniar nel periodo trascorso con Giampaolo hanno avuto modo di essere valorizzati prima di affermarsi ai massimi livelli del calcio nazionale e internazionale. Tagliato il traguardo delle 413 panchine tra i professionisti, Giampaolo riparte dunque dalla Cremo che in carriera ha già guidato in 35 partite. Buon lavoro, mister!

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