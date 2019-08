Non ci sarebbe solo Parigi ma la Baviera nel futuro di Philippe Coutinho, il brasiliano del Barcellona che non ha convinto appieno il tecnico Ernesto Valverde e che potrebbe adesso cambiare aria. Lo riporta la radio catalana RAC1, secondo cui il 27enne brasiliano sarebbe stato individuato dal Bayern Monaco come possibile rinforzo per l'attacco. Fonti del club blaugrana hanno confermato alla radio catalana la trattativa che poggerebbe sul prestito con opzione di acquisto.