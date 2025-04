Nonostante quest'anno il Real rischi di chiudere la stagione con zero titoli, Thibaut Cortois si è confermato come uno dei migliori portieri al mondo. Per questo secondo quanto scritto dalla rivista online spagnola Relevo, l'estremo difensore belga sarebbe vicino a prolungare il suo contratto con i Blancos. Il 32enne dovrebbe legarsi al Madrid per altre due stagioni.