"La Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il sig. Massimiliano Alvini. Al tecnico, che ha collezionato 28 panchine in rossoblù tra Coppa e Campionato, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto". Alvini paga l’ultimo posto in classifica a -8 dalla zona play out e la pesante sconfitta casalinga con il Palermo.