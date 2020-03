Coronavirus, il calciomercato estivo 2020/21 potrebbe durare fino a gennaio

EFFETTO CORONAVIRUS

Non solo campionati nazionali e coppe europee, il calcio studia ogni aspetto in vista di una ripartenza dopo l'emergenza coronavirus, compreso il calciomercato. Le perdite economiche che registreranno i club si annunciano molto pesanti tanto da mettere a serio rischio la sopravvivenza di quelli delle leghe minori ma anche da ostacolare gli affari delle squadre delle prime divisioni. Ecco perché la Fifa sta pensando di estendere la prossima finestra di mercato sino al mese di gennaio.

Una sorta di maxi-sessione per gli affari che partirebbe tradizionalmente in estate, quindi con l'inizio di luglio, per durare sette mesi, abbracciando la finestra invernale del mese di gennaio. La proposta, riportata dal Telegraph, avrebbe ricevuto informalmente già l'assenso di diversi club mondiali e per questo la Fifa ne discuterà presto in sede ufficiale.

Solo un anno fa la Premier League aveva deciso di chiudere in anticipo la sessione estiva, era l'8 agosto 2019, per evitare che le voci di mercato distraessero i giocatori all'avvio del campionato, una scelta che aveva trovato consensi anche in Italia. Poi la retromarcia già per questa stagione e ora addirittura si parla di sette mesi di mercato continuativo.

Ma l'emergenza coronavirus è tale da dover mettere la Fifa nelle condizioni di prendere le dovute precauzioni per i club che avranno modo di recuperare soldi - si spera - nel corso dei mesi e quindi poter agire con più libertà verso l'autunno evitando che nei mesi estivi si concludano pochi affari.