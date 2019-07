"Per quanto riguarda il mercato e per i nomi che circolano penso che saranno fatte delle riflessioni e saranno prese delle decisioni per il bene dell'Inter, tenendo conto di tutto, non solo del campo". Lo ha detto il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus valido per la ICC. "Serve tempo per creare una base solida per portare il club al livello a cui compete - ha aggiunto - I cambiamenti che sta portando la nuova proprietà sono sotto gli occhi di tutti".