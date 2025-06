Como, ufficiale il riscatto di Alex Valle dal Barcellona

L'allenatore del Como 1907, Cesc Fàbregas, ha commentato: "Álex è un giovane difensore di talento e lo ha dimostrato negli ultimi sei mesi. Si è integrato perfettamente e in brevissimo tempo nei meccanismi della squadra, mostrando tutte le sue qualità sia in fase difensiva che offensiva. Con lui il Como si è assicurato uno dei talenti più interessanti della sua età, che sarà molto importante per la squadra in futuro".