Como, ufficiale Diao dal Betis: contratto di 4 anni e mezzo

Il Como ha ingaggiato l'esterno 19enne Assane Diao dal Real Betis. Il giocatore firmato un contratto di quattro anni e mezzo che lo legherà ai lariani fino alla fine della stagione 2028/29. Nato a Ndongane, in Senegal e cresciuto in Spagna, Diao ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Badajoz, del Flecha Negra e Balón de Cádiz prima di arrivare, nel 2021, al Betis Siviglia. "Sono molto felice di essere qui e di entrare a far parte della famiglia del Como - le sue prime parole da giocatore dei lariani - Non vedo l’ora di iniziare e di regalare tante gioie ai tifosi! Ho parlato con Mister Cesc Fabregas varie volte, ci siamo confrontati e mi ha raccontato il progetto del club. Sono molto emozionato e non vedo l’ora di scendere in campo!".