Como, Sergi Roberto verso l'addio: non c'è l'accordo per il rinnovo del contratto

"Sono arrivato quando il club aveva appena conquistato la promozione in Serie A, pieno di entusiasmo per una nuova sfida. Oggi lascio il Como, qualificato per la Champions League, un traguardo che all'inizio di questo percorso sembrava solo un sogno. Guardando indietro, sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo raggiunto insieme. Non solo per i risultati in campo, ma soprattutto per le persone che ho incontrato lungo il cammino. Fin dal primo giorno, io e la mia famiglia ci siamo sentiti accolti e amati. Como è diventata la nostra casa, e questi anni avranno sempre un posto speciale nei nostri cuori. Abbiamo creato ricordi e amicizie che rimarranno con noi per sempre. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, tutte le persone che lavorano dietro le quinte e tutti i tifosi per il vostro sostegno, la vostra fiducia e il vostro affetto in questo viaggio. Como sarà sempre una parte molto importante della mia vita e della mia carriera. Vado via con solo gratitudine e con la certezza che questo club ha un futuro luminoso davanti a sé. Grazie di tutto".



