Como, Sergi Roberto verso l'addio: non c'è l'accordo per il rinnovo del contratto

Nella crescita esponenziale del Como delle ultime due stagioni c'è la firma di Sergi Roberto: l'ex Barcellona ha dato un apporto molto significativo non solo in campo ma anche per la mentalità fuori dal campo. Centrale è stato sicuramente il rapporto con l'ex compagno e ora allenatore dei lariani Cesc Fabregas. L'ultima però, potrebbe essere stata l'ultima stagione in riva al Lago: il contratto di Sergi Roberto scade a luglio e, allo stato attuale, c'è troppa differenza tra domanda e offerta con il club lombardo. L'ipotesi più accreditata è quella di un addio, seppur doloroso come racconta il giocatore con un post sul proprio profilo.
"Sono arrivato quando il club aveva appena conquistato la promozione in Serie A, pieno di entusiasmo per una nuova sfida. Oggi lascio il Como, qualificato per la Champions League, un traguardo che all'inizio di questo percorso sembrava solo un sogno. Guardando indietro, sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo raggiunto insieme. Non solo per i risultati in campo, ma soprattutto per le persone che ho incontrato lungo il cammino. Fin dal primo giorno, io e la mia famiglia ci siamo sentiti accolti e amati. Como è diventata la nostra casa, e questi anni avranno sempre un posto speciale nei nostri cuori. Abbiamo creato ricordi e amicizie che rimarranno con noi per sempre. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, tutte le persone che lavorano dietro le quinte e tutti i tifosi per il vostro sostegno, la vostra fiducia e il vostro affetto in questo viaggio. Como sarà sempre una parte molto importante della mia vita e della mia carriera. Vado via con solo gratitudine e con la certezza che questo club ha un futuro luminoso davanti a sé. Grazie di tutto".