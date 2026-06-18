Como, Sergi Roberto saluta: "Lascio, ma sono orgoglioso di quanto fatto insieme"

Parole di addio dovute probabilmente a un mancato accordo contrattuale tra il club e il giocatore il cui contratto è in scadenza. Orgoglio - scrive il giocatore - "non solo per i risultati in campo, ma soprattutto per le persone che ho incontrato lungo il cammino. Fin dal primo giorno, io e la mia famiglia ci siamo sentiti accolti e amati. Como è diventata la nostra casa, e questi anni avranno sempre un posto speciale nei nostri cuori. Abbiamo creato ricordi e amicizie che rimarranno con noi per sempre. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, tutte le persone che lavorano dietro le quinte e tutti i tifosi per il vostro sostegno, la vostra fiducia e il vostro affetto in questo viaggio. Como sarà sempre una parte molto importante della mia vita e della mia carriera. Vado via con solo gratitudine e con la certezza che questo club ha un futuro luminoso davanti a sé. Grazie di tutto".