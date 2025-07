Como, Perrone: "Penso che venire qui sia stata la miglior decisione della mia vita"

Maximo Perrone ha deciso di tornare a Como dopo la fine del prestito e lo ha fatto consapevole di lasciare una grande opportunità come il Manchester City. Il calciatore argentino appare convinto della decisione e lo ha ribadito in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Non è stata una decisione difficile perché qui mi sono trovato bene fin dal primo momento con tutti: l'allenatore, lo staff tecnico, la squadra e i tifosi. Sono convinto che sia la cosa migliore per me e per la mia carriera. Si respira ambizione ogni giorno al centro sportivo, quest'anno vogliamo puntare ancora più in alto".