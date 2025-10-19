Como, Ludi: "Nico Paz al Real? Immagino sia nel suo volere"

Carlalberto Ludi, ds del Como, ha parlato in conferenza stampa: "Nico Paz è cresciuto nel Real Madrid, che può esercitare il diritto di recompra. Tutti ne parlano e forse è nel volere legittimo anche di Nico tornare là, per un ragazzino cresciuto in quel contesto. Non posso parlare per lui ma posso immaginare che sia così. C'è un contratto scritto con dei diritti, a meno che arrivi una squadra incredibile e faccia un'offerta più alta".