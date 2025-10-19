Logo SportMediaset

Mercato

Como, Ludi: "Nico Paz al Real? Immagino sia nel suo volere"

19 Ott 2025 - 14:16
ATALANTA-COMO – Nico Paz, Carnesecchi, Pasalic, Sulemana © Getty Images

Carlalberto Ludi, ds del Como, ha parlato in conferenza stampa: "Nico Paz è cresciuto nel Real Madrid, che può esercitare il diritto di recompra. Tutti ne parlano e forse è nel volere legittimo anche di Nico tornare là, per un ragazzino cresciuto in quel contesto. Non posso parlare per lui ma posso immaginare che sia così. C'è un contratto scritto con dei diritti, a meno che arrivi una squadra incredibile e faccia un'offerta più alta".

ATALANTA-COMO – Nico Paz, Carnesecchi, Pasalic, Sulemana
14:16
Como, Ludi: "Nico Paz al Real? Immagino sia nel suo volere"
13:09
Bologna, il futuro della porta nelle mani di Luccerini
12:00
Juve, l’indiscrezione: rapporti Comolli-Tudor "freddi"
11:00
Spezia, riflessioni in corso sulla posizione di D'Angelo
10:00
Nottingham Forest-Mancini, salgono le quotazioni di Marco Silva