Mercato

Napoli: Ambrosino e Vergara rinnovano fino al 2030

19 Ott 2025 - 15:31

Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino rinnovano fino al 30 giugno 2030. Lo ha annunciato il Napoli con un doppio comunicato: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2030, con opzione per il prolungamento. All'età di 11 anni entra a far parte del settore giovanile del Napoli. Il 23 agosto 2025 il suo esordio in prima squadra, entrando nel secondo tempo in occasione della gara vinta contro il Sassuolo. Congratulazioni, Antonio!". E ancora: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Ambrosino fino al 30 giugno 2030, con opzione per il prolungamento. Nel 2013 entra a far parte del settore giovanile del Napoli. Il 30 agosto 2025 il suo esordio in prima squadra, entrando nel secondo tempo in occasione del match vinto al Maradona contro il Cagliari. Congratulazioni, Giuseppe!". 

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

I gol di Icardi per il Toro: contatti in corso per il ritorno dell'argentino in Serie A

DICH CARNEVALI SASSUOLO 18/7 DICH

Carnevali: "Tutto fatto per Laurienté, Berardi resta..."

L'Al-Hilal ci prova per Lamine Yamal: offerta da 400 milioni di euro. Ma il Barça smentisce

15:31
Napoli: Ambrosino e Vergara rinnovano fino al 2030
ATALANTA-COMO – Nico Paz, Carnesecchi, Pasalic, Sulemana
14:16
Como, Ludi: "Nico Paz al Real? Immagino sia nel suo volere"
13:09
Bologna, il futuro della porta nelle mani di Luccerini
12:00
Juve, l’indiscrezione: rapporti Comolli-Tudor "freddi"
11:00
Spezia, riflessioni in corso sulla posizione di D'Angelo