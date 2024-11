Senza di lui il Como è tornato a soffrire. Parliamo di Sergi Roberto, rinforzo prezioso in estate per la truppa di Fabregas e adesso ai box. Il club italiano lo ha soffiato al Siviglia, ricorda As, con il tecnico degli iberici, García Pimienta, che è un suo grande estimatore. Quest'ultimo continua a sperare di ingaggiarlo, magari già a gennaio.