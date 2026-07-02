Como, Fabregas: "Milla garantisce qualità ed esperienza"

"Luis è un giocatore con una grande comprensione del gioco. Ci garantisce controllo, qualità ed esperienza a centrocampo, ma soprattutto possiede la personalità e l'ambizione che cerchiamo. Aiuterà la squadra in molti modi, sia con la palla che senza, e siamo lieti di dargli il benvenuto a Como", commenta il tecnico del Como Cesc Fabregas riguardo all'ingaggio di Luis Milla, arrivato dal Getafe. "Sono molto felice e pieno di ambizione per questa nuova sfida al Como - dice Milla - un progetto di cui condivido i valori e che è guidato da un allenatore come Cesc Fàbregas. Porto con me la mia voglia di migliorare, la mia esperienza e il mio desiderio di aiutare la squadra. Non vedo l'ora di giocare davanti ai nostri tifosi e di lottare insieme per una grande stagione".