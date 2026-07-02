Tottenham, spesi oltre 200 milioni in poche ore: dopo Tonali, ufficiale Fernandes

02 Lug 2026 - 14:33
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Il Tottenham ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista portoghese Mateus Fernandes dal West Ham per una cifra record per il club di 99 milioni di euro.

Il 21enne, che ha collezionato una sola presenza con la nazionale portoghese, lo scorso aprile, non è stato convocato dal commissario tecnico Roberto Martinez per i Mondiali. L'ex giocatore di Sporting Lisbona e Southampton arriva mentre l'allenatore Roberto De Zerbi sta cercando di ricostruire la squadra degli Spurs dopo aver evitato per un soffio la retrocessione in Championship la scorsa stagione.

"Gli Spurs sono un club enorme e l'allenatore ha giocato un ruolo decisivo nella mia decisione di unirmi a loro", ha detto Fernandes. "La nostra conversazione è stata molto speciale. Condividiamo la stessa visione del calcio", ha aggiunto, riferendosi al tecnico italiano.

Prima di Fernandes, l'acquisto più costoso era stato quello dell'esterno olandese Xavi Simons, acquistato dal Lipsia lo scorso agosto per 65 milioni di euro. Con questo trasferimento, il centrocampista portoghese è diventato anche il decimo giocatore più costoso mai acquistato da un club di Premier League. Quello di Fernandes è il quinto acquisto estivo del Tottenham, dopo il portiere Martin Dubravka e i difensori Marcos Senesi, Andy Robertson e Jan Paul van Hecke.

Secondo la stampa inglese, il club ha anche raggiunto un accordo per portare a Londra il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali per una cifra superiore ai 115 milioni di euro.

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