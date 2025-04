Commisso: "La Fiorentina vuole tenere De Gea, Fagioli e anche Kean"

"De Gea e Fagioli resteranno? L'intenzione è quella, non voglio dire di più. Vediamo se anche loro vorranno restare, così possiamo cominciare il prossimo anno con una squadra ancora più forte". Lo ha detto Rocco Commisso, che poi ha aggiunto su Kean: "Io voglio che resti qua. Se qualcuno farà un'offerta (l'attaccante ex Juve ha una clausola sul contratto, ndr) allora valuteremo ma io cercherò di tenerlo alla Fiorentina. Ok, non siamo la prima, la seconda o la terza squadra in Italia ma quello che abbiamo lo difendiamo. Alcuni pensano di essere i re del calcio italiano e prendere chi vogliono, ma non succederà qui".