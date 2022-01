Clamoroso dall'Inghilterra: il Newcastle su Balotelli

RITORNO IN PREMIER?

Il club di proprietà saudita avrebbe preso contatto con l'Adana per avere "SuperMario". Anche Mancini osserva

Il Newcastle sarebbe interessato all'ingaggio di Mario Balotelli. Secondo quanto riferisce il Daily Star, il club inglese ha iniziato a stringere contatti con i turchi dell'Adana per un possibile ritorno dell'ex attaccante del Manchester City e del Liverpool in Premier League. "SuperMario" sarebbe uno dei tanti obiettivi della nuova proprietà saudita, che vuole rilanciare il club ai vertici del calcio britannico.

Vedi anche Calcio Mancini e il valzer degli attaccanti, da Balotelli a Scamacca, sono tante le ipotesi in vista degli spareggi L'ultima apparizione del centravanti italiano nella massima serie d'Oltremanica risale a quasi sette anni fa, quando con la maglia dei Reds giocò contro l'Hull City al KC Stadium il 28 aprile 2015.

Il ritorno in un campionato importante come la Premier League sarebbe importante per Balotelli, che in cuor suo spera ancora di poter convincere Mancini a richiamarlo in Nazionale nell'anno dei Mondiali in Qatar.