I colleghi di As ne sono certi: Erling Haaland può liberarsi dal Manchester City dietro il pagamento di una clausola rescissoria già inserita nel nuovo accordo fino al 2034 siglato nelle scorse ore. L'entità della clausola non è nota, ma diminuirebbe all'aumentare del contratto della punta norvegese. L'ipotesi è che tale clausola entrerebbe in vigore a partire dall'estate del 2029 o del 2030.