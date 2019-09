La Cina ha esonerato Guus Hiddink da commissario tecnico della nazionale olimpica dopo un anno di risultati deludenti. In un comunicato, la China Football Association annuncia che "l'ex allenatore della squadra femminile cinese Hao Wei avrebbe assunto il ruolo chiave per la squadra maschile". Il 72enne Hiddink è stato nominato ct della squadra olimpica lo scorso settembre, insieme a Marcello Lippi nominato ct della nazionale maggiore. Ma dopo una serie di prestazioni poco entusiasmanti, non ultimo la sconfitta per 2-0 contro il Vietnam in un'amichevole in casa all'inizio di questo mese, Hiddink è stato esonerato.