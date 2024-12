Choupo-Moting riparte dagli Stati Uniti: l'ex Bayern approda ai New York Red Bulls

Eric-Maxim Choupo-Moting riparte dagli Stati Uniti. L'ex calciatore di Bayern Monaco e Paris Saint Germain ha accettato la proposta dei New York Red Bulls con cui ha firmato un contratto fino al 2026 con un'opzione per l'anno successivo. “Siamo entusiasti di aggiungere un giocatore del calibro di Maxim al nostro roster – ha fatto sapere Jochen Schneider, direttore sportivo della formazione newyorchese –. Si tratta di un grande calciatore e di un vincente: la sua esperienza nelle principali leghe europee sarà estremamente importante per noi”. “Maxim è un attaccante davvero forte – ha aggiunto il tecnico tedesco Sandro Schwarz –. Non vediamo l’ora di vederlo in campo allo Sports Illustrated Stadium”.