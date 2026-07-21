Como, Da Cunha rivela: "Il rinnovo arriverà presto"

Nel corso di un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, Lucas Da Cunha ha parlato delle aspettative e delle emozioni per la nuova stagione ma ha anche rivelato importanti novità sul suo futuro al Como. Queste le parole del centrocampista francese: "Rispetto a quando sono arrivato, oggi è tutto molto diverso. Quando penso che quest'anno giocherò la Champions da capitano sono molto felice. Se qualcuno me l'avesse detto anni fa, gli avrei dato del pazzo. Rinnovo? Ancora non è ufficiale, ma arriverà presto". Il contratto di Da Cunha scade nel 2029, ma i lariani vogliono blindarlo ulteriormente.