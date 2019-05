CHELSEA, SARRI: "JUVE? AMO NAPOLI, MA LA PROFESSIONE..."

30/05/2019

Dopo aver conquistato l'Europa League, Maurizio Sarri ha parlato anche del suo futuro: "Una stagione straordinaria al Chelsea. Ora parlerò con il cluv e vedremo per il futuro. La Juve? L'anno scorso andai all'estero per non passare direttamente a un'altra squadra italiana, amo Napoli e i napoletani ma la professione può portare a strade diverse".