Chelsea, Maresca sul riscatto di Sancho: "Sono contento dei giocatori che ho"

Arrivato al Chelsea dal Manchester United in prestito con obbligo di riscatto, il futuro a Londra di Jadon Sancho sembra meno scritto di quanto la forma non faccia pensare. Le prestazioni dell'ala inglese, dopo un primo ottimo impatto, sono andate scemando. Tanto da mettere in dubbio il suo riscatto da circa 25 milioni euro: secondo le indiscrezioni dell'ultimo periodo il Chlesea potrebbe pagare 6 milioni ai Red Devils per dribblare l'obbligo di acquisto di Sancho. Una eventualità che al momento Maresca ha smentito dicendosi soddisfatto dei giocatori a disposizione: "Amo tutti i giocatori che fanno parte di questa squadra", ha detto il tecnico italiano in conferenza stampa. "Adesso dobbiamo concentrarci per finire bene la stagione. Quello che succederà in estate lo vedremo".