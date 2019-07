Danny Drinkwater e Tiemoue Bakayoko non avranno un futuro nel Chelsea. E' stato l'allenatore Frankie Lampard a precludere la maglia dei 'Blues' ai due giocatori, secondo quanto riferisce il quotidiano britannico Daily Express. Dopo averli osservati e testati nelle prime amichevoli della nuova stagione agonistica, Lampard ha preso la decisione e - sempre secondo quanto pubblica il giornale - chiesto loro di individuare una nuova sistemazione per il futuro. Bakayoko è appena tornato dopo l'esperienza al Milan e ha un contratto con il club londinese fino al 2022. Nello stesso anno scadrà l'accordo fra il Chelsea e Drinkwater, ex centrocampista del Leicester.