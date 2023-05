Chelsea, la rivoluzione di Pochettino: in 15 pronti a partire

© Getty Images

Rivoluzione Pochettino al Chelsea: 15 giocatori in lista d'uscita. Secondo il Daily Mail con l'arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina dei blues saranno molti i calciatori che dovranno andar via perché fuori dal suo progetto di rifondazione del club. La proprietà lo scorso anno ha investito ben 600 milioni di euro ma è fuori dalle competizioni europee. Tra coloro che andranno via c'è anche Joao Felix: notizia confermata dall'Atletico Madrid che ha la proprietà del cartellino del talento portoghese.