A lungo corteggiato dal Bayern Monaco prima che a fine aprile si rompesse il tendine d'Achille, Callum Hudson-Odoi ha trovato l'accordo per rinnovare il suo contratto con il Chelsea in scadenza nel giugno 2020. Come annunciato dal club londinese, il 18enne attaccante ha firmato per 5 anni fino al 30 giugno 2024.