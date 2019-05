CHELSEA, HAZARD DICE ADDIO: "E' IL MOMENTO DI UNA NUOVA SFIDA"

29/05/2019

"Credo che questo sia un addio. Il miosogno era giocare in Premier League, forse è tempo per una nuova sfida". Con queste parole Eden Hazard ha praticamente ufficializzato la sua partenza dal Chelsea che questa sera ha condotto con una prestazione superlativa alla conquista dell'Europa League contro l'Arsenal. Ad attendere ora il fuoriclasse belga c'è il Real Madrid, per avverare dunque i desideri di Florentino Perez e di Zinedine Zidane.