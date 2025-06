Il Chelsea piazza un altro colpo monstre sul mercato. I blues, infatti, nelle scorse ore hanno trovato l'accordo con il Brighton per il trasferimento di Joao Pedro alla coorte di Enzo Maresca. Prezzo del cartellino: 60 milioni di sterline. Una cifra elevata che fa seguito ai 35 milioni spesi per Delap e ai 65 mln versati al Borussia Dortmund per liberare Gittens.