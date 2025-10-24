Amauri, il retroscena: "Mi volevano Roma e Milan"

Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Amauri ha raccontato un retroscena risalente ai tempi del Palermo. Queste le parole dell'ex attaccante: "La Roma mi cercò e Baldini, il vice di Spalletti, mi disse che sarei stato perfetto per fare coppia con Totti e che anche Francesco sarebbe stato contento. Mi voleva pure il Milan: Ancelotti mi aveva messo in cima alla sua lista per il dopo-Inzaghi". Nel 2008, però, alla fine il mercato lo portò a vestire la maglia della Juventus.