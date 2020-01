Ceballos, che flop a Londra: "Real, cercami un'altra squadra"

E' già finita l'avventura di Dani Ceballos all'Arsenal. Lo spagnolo, arrivato in prestito dal Real Madrid dopo essere stato a lungo nel mirino del Milan, ha chiesto ai blancos di poter tornare alla base per essere girato a qualche altro club. La parentesi di Dani a Londra non è stata infatti all'altezza delle aspettative e, complice anche uno strappo al flessore che lo ha tenuto fuori a lungo, non gioca una partita dallo scorso 6 novembre e, in particolare, non ha ancora mai giocato nemmeno un minuto da quando è arrivato Arteta sulla panchina dei Gunners. Come per Dani Olmo, che firmerà per il Lipsia, anche Ceballos ha come primo obiettivo quello di essere convocato dalla Spagna per gli Europei e non vuole rischiare di passare altri cinque mesi in panchina perdendo la possibilità di essere tra i 23 della Roja. Di qui la richiesta al Real, che parlerà nei prossimi giorni con l'Arsenal e cercherà una nuova squadra a Ceballos.