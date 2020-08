Caos Barcellona-Messi: il presidente Bartomeu verso le dimissioni

CAMBIA TUTTO

Serata movimentata a Barcellona. Dopo la comunicazione di Lionel Messi di voler lasciare il club catalano avvalendosi della clausola rescissoria che ha scatenato il caos tra tifosi e addetti ai lavori, il presidente dei blaugrana Josep Bartomeu sarebbe vicino a rassegnare le proprie dimissioni accogliendo la richiesta del consiglio direttivo. La riunione d'urgenza, infatti, aveva portato la dirigenza del club a chiedere al presidente di farsi da parte. Scenario che, se confermato, potrebbe decisamente cambiare il destino di Messi.

Messi va, Messi resta. La margherita da sfogliare per il futuro della Pulce si arricchisce costantemente di petali da sfogliare. Quando sembra chiara una direzione ecco che ne spunta un'altra e dopo l'ormai famoso "burofax" con cui l'argentino ha comunicato ufficialmente la volontà di avvalersi della clausola rescissoria per liberarsi subito a parametro zero dal club che lo ha cresciuto, ecco che da Barcellona si aprono altri scenari che portano alla rivoluzione societaria prima che in campo.

Secondo Tyc Sports, l'emittente argentina che per prima ha parlato della comunicazione di Messi, il presidente Josep Bartomeu avrebbe rassegnato le dimissioni. La decisione sarebbe arrivata in seguito alla riunione straordinaria del consiglio direttivo del club indetta dopo l'affaire-Messi. Una scelta che, se confermata dai fatti, stravolgerebbe nuovamente lo scenario sul futuro di Messi, ambito dai più grandi club d'Europa tra cui l'Inter.

I rapporti tra Messi e il presidente Bartomeu sono ai minimi storici e gli ultimi avvenimenti, dalle parole di Koeman alla scelta di lasciar partire Suarez e Vidal con tutte le problematiche del caso in termini di competitività, hanno fatto scattare qualcosa nella Pulce. Che sia voglia di cambiare aria o una strategia per allontanare il numero uno del club sarà il tempo a stabilirlo.