Campobasso, esonerato Piero Braglia

Piero Braglia non è più l'allenatore del Campobasso, compagine che milita nel girone B della Lega Pro. Lo ha comunicato ieri sera la società dopo la partita interna con il Gubbio terminata 1-1. "A mister Braglia - si legge nella nota stampa - va il ringraziamento della società per l'impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo alla guida della squadra. Il Club rossoblù augura all'allenatore le migliori fortune personali e professionali per il futuro. La società continuerà a lavorare con determinazione per garantire il raggiungimento degli obiettivi stagionali, nel rispetto dei valori e delle ambizioni che da sempre contraddistinguono il Campobasso".