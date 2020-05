Camavinga, Mbappé e Haaland: Real, tre colpi all'anno

Per tornare ai tempi in cui il Real Madrid si portava a casa almeno un fuoriclasse di livello mondiale ogni anno, il presidente Florentino Perez ha già messo in agenda un piano ben preciso. Secondo "As" Il primo arrivo, quest'estate, sarà quello del diciottenne mediano francese Eduardo Camavinga, nel 2021 sarà la volta di Kylian Mbappé per poi portare l'anno dopo Erling Haaland a Madrid. Un piano che coincide con l'obiettivo di avere una squadra super quando verrà inaugurato il Bernabeu rimesso a nuovo.