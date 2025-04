Calhanoglu: "All'Inter sto bene, ma giocare nel Gala sarebbe un onore"

Il richiamo di casa. Hakan Calhanoglu è un re nella Milano nerazzurra: idolo dei tifosi e perno fondamentale dell'Inter di Inzaghi. Condizioni che, un anno fa, hanno convinto il centrocampista a snobbare la corte di un top team come il Bayern Monaco. Nel futuro del 20 nerazzurro però ci potrebbe essere un club turco. Calha infatti ha parlato di un possibile, futuro, ritorno in patria nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano turco Sabah. Alla domanda se gli piacerebbe giocare per il Galatasary, Calhanoglu ha risposto così "All'Inter sono molto felice. Poi non sappiamo cosa ci riserva il futuro. Però mi piacerebbe giocare lì: sarebbe un onore indossare un giorno la maglia del Galatasaray".