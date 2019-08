Calciomercato Roma, Schick al Lipsia, arriva Kalinic

IN & OUT

Nikola Kalinic torna in Serie A. Dopo una sola stagione all'Atletico Madrid, in Liga, l'attaccante croato che in Italia ha già vestito le maglie di Fiorentina e Milan, sarà presto un giocatore della Roma. Andrà ad occupare, infatti, la casella lasciata vuota da Patrik Schick, bocciato da Paulo Fonseca dopo le prime due settimane di ritiro e per questo messo sul mercato dalla società.

A dare il la alla doppia operazione dei giallorossi è stato un affare in entrata chiuso dal Monaco, cioè l'acquisto di Jean-Kevin Augustin, attaccante del Lipsia, con Radamel Falcao passato contemporaneamente al Galatasaray. A quel punto il club tedesco ha deciso di scommettere su Schick che dunque proverà a rilanciarsi in Germania dopo due stagioni fallimentari alla Roma, complici anche le condizioni fisiche non sempre al top: il ceco è stato convocato per il derby ma lunedì dovrebbe fare le valigie e partire per la sua nuova destinazione.

Anche Kalinic non arriva da annate esaltanti: al Milan non ripagò la fiducia di Montella e Gattuso, segnando appena 6 reti in 31 presenze, quasi tutte da titolare, poi all'Atletico è stato più che altro un comprimario e ha realizzato appena 2 gol. Alla Roma sarà il vice di Edin Dzeko.