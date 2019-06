Calciomercato, Juve e Roma: scambio Spinazzola-Luca Pellegrini, trattativa avviata

28/06/2019

Il 30 giugno si avvicina ed è una deadline per chi, come la Roma , ha bisogno di sistemare il bilancio. Ecco perché nelle ultime ore il club giallorosso sta andando a caccia di plusvalenze e dopo il mancato passaggio di Gerson al Genoa, la dirigenza ha intavolato una trattativa con la Juventus per uno scambio Spinazzola-Luca Pellegrini . Trovando l'accordo in poche ore.

Tutto fatto, dunque. O quasi. Alla Juve vanno anche dieci milioni di conguaglio. Ora vanno definiti, infatti, gli ingaggi dei giocatori e convincere entrambi al trasferimento. Ma sembra un'operazione non troppo complicata, al punto che nel giro di 24 ore entrambi potrebbero sostenere le visite mediche con le rispettive nuove squadre.



I due ricoprono lo stesso ruolo, laterale sinistro, seppur con caratteristiche diverse, con Spinazzola più propenso alla fase offensiva rispetto al giovanissimo difensore romano, classe '99, cresciuto nella squadra della propria città. Pellegrini ha esordito in Serie A e in Champions nella passata stagione con la maglia giallorossa, poi a gennaio è passato al Cagliari, dove ha giocato dieci partite da titolare e confermato il proprio talento.



Spinazzola, reduce da un lungo stop per infortunio, si è messo in luce soprattutto nella gara di ritorno contro l'Atletico Madrid, e ha trovato più spazio da gennaio in poi. Ma dopo una sola stagione potrebbe già lasciare la Juve che punterebbe su un altro talento italiano, più giovane di sei anni, sul quale l'agente Mino Raiola ha scommesso quando era ancora un ragazzino. E ora non avrebbe problemi a consigliargli di cambiare città. E la Roma, dopo gli addii di Totti e De Rossi, perderebbe un altro romano.