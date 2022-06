Tchouameni si presenta: "Real un sogno. Ancelotti mi ha detto che è contento"

NUOVO GIOIELLO

Il nuovo centrocampista: "Mbappé? Gli ho detto che volevo il Madrid e lui ha capito perfettamente"

In casa Real Madrid è il grande giorno di Aurelien Tchouameni, prelevato dal Monaco per 80 milioni di euro più 20 di bonus. "C'erano altre trattative, ma la prima opzione era il Real Madrid. Quando ha chiamato, non ho esitato - ha spiegato in conferenza stampa -. Voglio lasciare un segno nel calcio e il miglior club per questo è il Real Madrid. Per me è la decisione migliore". La telefonata con Ancelotti: "Ho parlato con lui, durante la trattativa. È stato molto gentile. Mi ha detto che se volevo continuare a crescere e imparare, dovevo venire al Real Madrid. Dopo l'acquisto mi ha detto che era molto contento".





















Sul tentativo di Mbappé di portarlo al Psg, Tchouameni ha commentato: "Gli ho detto che volevo il Madrid e lui ha capito perfettamente"

I Blancos avrebbero sborsato per lui una cifra intorno ai 100 milioni di euro. "Non sta a me parlarne. Cerco di essere il migliore in campo. La cifra dell'ingaggio non mi interessa affatto". "Il Mondiale con la Francia? E' una sfida, ma non ci penso. Sto pensando a giocare a Madrid e ad allenarmi. Forse in altre squadre avevo più garanzie di giocare più minuti, ma volevo questa sfida".