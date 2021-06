PSG, Al-Khelaifi: "Mbappé resterà, non lo venderemo mai e non se ne andrà gratis"

PSG

Il presidente dei parigini: "Il Barça ha provato fino all'ultimo a prendere Neymar, Pochettino non vuole andarsene"

Nasser Al-Khelaifi mette le cose in chiaro: su Mbappé, Neymar e anche Pochettino. Il presidente del Paris-Saint Germain parla a L'Equipe e racconta il futuro prossimo del club, che (ri)partirà dalla super coppia d'attacco: "Voglio essere chiaro: Mbappé resterà, non lo venderemo mai e non se ne andrà gratis (è in scadenza 2022, ndr). Il Barcellona fino all'ultimo ha provato a prendere Neymar ma lui è felice qui". Getty Images

Parlando della stella francese, Al-Khelaifi aggiunge: "Qui ha tutto che gli serve, quale altro club potrebbe trovare con ambizioni e progetto migliori del PSG? Le discussioni sul rinnovo vanno bene, spero potremo trovare presto un accordo".

Smentite anche le voci su Pochettino, che avrebbe chiesto di tornare al Tottenham: "A fine stagione ci siamo visti due volte, chiacchierando per 2-3 ore. Non mi ha mai detto che voleva andarsene, ha sempre avuto un atteggiamento propositivo ed è coinvolto nei temi societari. Parla quotidianamente di mercato con Leonardo, ha ancora due anni di contratto. Come per Mbappé, la gente cerca di disturbarci ma nessuno ci dividerà".

Infine immancabile un accenno alla Super League: "I club che vi hanno aderito vogliono eliminare la competitività ammazzando i sogni del calcio e dei tifosi. Tutti devono avere il diritto di sognare".