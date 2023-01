Mercato, colpo grosso del Chelsea: fatta per Enzo Fernandez

© Getty Images

Il calciomercato è appena iniziato ma la Premier League batte già i primi colpi, e che colpi. Dopo l'acquisto di Gakpo da parte del Liverpool, il Chelsea sta infatti chiudendo per Enzo Fernandez, centrocampista del Benfica campione del mondo con l'Argentina che piaceva anche al Milan, e per portarlo a Londra pagherà al club portoghese una cifra ancora maggiore rispetto ai 120 milioni della clausola di rescissione. Il miglior giovane del Mondiale in Qatar, che in questi giorni ha forzato la cessione festeggiando il capodanno in patria senza l'autorizzazione del club e mandando su tutte le furie i tifosi, si trasferirà in Inghilterra per 127 milioni perché i Blues pagheranno in più rate mentre per pagare la clausola avrebbero dovuto farlo in un'unica transazione.