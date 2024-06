Marsiglia, c'è l'annuncio: Roberto De Zerbi sarà il nuovo allenatore

© Getty Images

Roberto De Zerbi sarà il nuovo allenatore del Marsiglia. Ad annunciarlo è lo stesso club transalpino, che sottolinea però come l'ufficialità arriverà solo prossimamente: "L'Olympique Marsiglia comunica di aver raggiunto un accordo di principio con Roberto De Zerbi - si legge in una nota -. Il club sta attualmente lavorando con tutte le parti interessate per ufficializzare l'arrivo dell'allenatore italiano, così come quello del suo staff, sulla panchina dell'OM e preparare il suo arrivo a Marsiglia nei prossimi giorni".