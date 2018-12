Il Manchester United vuole Pochettino per il 2019: ma costa 45 milioni di euro

07/12/2018

Il Manchester United vuole a tutti i costi Mauricio Pochettino in panchina per la prossima stagione. Una vittoria nelle ultime cinque partite di Premier League ha incrinato ulteriormente il rapporto tra i Red Devils e José Mourinho , un amore mai sbocciato del tutto a Old Trafford. Il City è distante 18 punti e senza la qualificazione alla Champions l'addio di Mou sarebbe più gestibile. Per avere Pochettino però serviranno 40 milioni di sterline.

Uno scenario complesso ma disegnato dal Sun che racconta tra le sue righe i disagi dei due protagonisti sulle rispettive panchine. Mourinho ha un contratto fino al 2020 con il Manchester United, ma i risultati - soprattutto in campionato - non sono soddisfacenti. I Red Devils sono già tagliati fuori dalla lotta per il titolo e si trovano dieci punti dietro il Tottenham di Pochettino, il desiderio mai nascosto della dirigenza dello United. Il tecnico argentino, che gravita in orbita Real Madrid, dal canto suo non è contento della gestione sul mercato della società e pur avendo da poco firmato un contratto da 8 milioni di sterline fino al 2023, vorrebbe lasciare gli Spurs a fine stagione.



Una clausola sul ricco contratto di Mourinho, racconta sempre il tabloid inglese, permetterebber al Man United di risparmiare molto sul divorzio se la squadra non si qualificasse alla prossima Champions League, ma dall'altro canto per strappare Pochettino al Tottenham servirà un esborso quantificabile in circa 40-45 milioni di sterline. Poi ci sarà da convincere l'argentino che già nel 2016 rifiutò di prendere il posto di Van Gaal a Old Trafford.