Il fratello dell'emiro del Qatar: "Messi al Psg? Trattativa è conclusa, poi arriverà l'annuncio"

IL COLPO

Il campione argentino firmerà col club parigino: 30 milioni a stagione

Ormai è tutto fatto ed è anche tutto definito. Lionel Messi al Psg è ormai questione di pochi giorni. Almeno stando alle parole di Tamim bin Hamad Al Thani, fratello dell'emiro del Qatar proprietario del club parigino (Khalifah Bin Hamad Al-Thani) che ha scritto in modo inequivocabile sui social un post: "La trattativa è conclusa, poi arriverà l'annuncio". afp

Insomma, dopo le parole del presidente Laporta che ha ha detto, senza tanti giri di parole, che l'era Messi in blaugrana era finita, il Psg si è fiondato sul giocatore, chiudendo una trattativa che può essere definita storia. Così come lo era stata quella che portò nel 2018 Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Proprio come CR7, per la Pulce si parla di un biennale con opzione per il terzo, con uno stipendio di circa 30 milioni a stagione. Nel fine settimana sono previsti i passi ufficiali e forse anche l'annuncio.

