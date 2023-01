Chelsea, tutto su Enzo Fernandez: pronti i 120 milioni della clausola

IL COLPO

I Blues decisi a strappare il centrocampista campione del Mondo al Benfica: a Rui Costa spetta la decisione finale

© Getty Images Il Chelsea non si ferma più. Dopo aver speso quasi 250 milioni di euro nel mercato di gennaio i Blues sono pronti a un'ultima follia last minute: l'obiettivo è Enzo Fernandez per cui la prorietà è decisa a sborsare altri 120 milioni, che andrebbero a coprire l'intero importo della clausola rescissoria. Il Benfica ha resistito a lungo agli assalti del club londinese per il centrocampista campione del Mondo, ma secondo i media britannici il muro eretto da Rui Costa potrebbe crollare proprio all'ultimo. L'accordo tra Chelsea e giocatore c'è già, la decisione finale spetterà proprio al presidente dei lusitani.

Stando alle indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra l'intenzione dei Blues sarebbe quella di versare una quota della clausola immediatamente, per poi dilazionare il resto del pagamento in cinque rate.

L'interesse per Fernandez, emerso subito dopo i Mondiali in Qatar, aveva reso estremamente teso il rapporto tra le due società nelle scorse settimane e il tecnico del Benfica, Roger Schmidt, non aveva risparmiato bordate nei confronti della società di Boehly, parlando apertamente di "comportamento irrispettoso".

Se il Benfica dovesse convincersi per l'argentino classe 2001, arrivato in Europa soltanto la scorsa estate, sarebbe pronto un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione fino al 2030.

IL PSG PUNTA ZIYECH

Il Paris Saint-Germain è alla ricerca del sostituto di Pablo Sarabia. Secondo quanto riportato da 'L’Equipe', l’ultima idea dei parigini è Hackim Ziyech, protagonista con il Marocco in Qatar e ai margini del progetto tecnico del Chelsea di Potter. L'ex Ajax piace anche a Milan e Roma, ma i Blues hanno intenzione di privarsene solo a titolo definitivo.