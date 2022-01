Arsenal a caccia in Italia: oltre a Vlahovic anche Arthur e Danilo nel mirino

MERCATO

La società londinese ha fretta di tornare ai vertici del calcio inglese ed europeo e ha individuato obiettivi importanti in Serie A

Secondo i media inglesi è solo questione di ore l'offerta ufficiale e definitiva dell'Arsenal per Vlahovic. I famosi 70 milioni che i Gunners sono pronti a versare ai viola sono vicini a essere una realtà. La squadra guidata da Arteta ha fretta di tornare a giocarsi il titolo nazionale o, quantomeno, a ritrovare un posto in Champions League. I londinesi hanno nel mirino altri nomi del calcio italiano, come gli juventini Danilo e Arthur.

L'assalto al centrocampista, che l'Arsenal ha come priorità, non è semplicissimo. Allegri vorrebbe almeno avere pronta un'alternativa da recuperare sul mercato, visto che nelle ultime uscite il brasiliano ha dimostrato di essere una pedina importante in mezzo al campo. L'altro problema riguarda la formula, con la Juve che vorrebbe allungare a 18 il prestito di 6 mesi, che è l'idea degli inglesi, se non si riesce ad arrivare all'obbligo di riscatto. Anche la caccia a Danilo è tutt'altro che facile. L'allenatore bianconero lo ritiene importante per completare la rosa del settore arretrato, per la sua capacità di destreggiarsi al meglio sia come esterno nella difesa a quattro che come centrale in quella a tre. L'Arsenal lo vorrebbe come alternativa a destra al giapponese Tomiyasu.