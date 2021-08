Calcio, da Ribery a David Luiz: ecco tutti gli svincolati di lusso

Chiuso ufficialmente il mercato dei trasferimenti, si può aprire la caccia agli svincolati di lusso. Tra i tanti parametri zero ancora alla ricerca di una sistemazione spiccano diverse vecchie conoscenze della Serie A: c'è Franck Ribery, che sembrava vicino alla Lazio prima che i biancocelesti virassero su Zaccagni; Gaston Ramirez, che potrebbe ancora far gola a diversi club italiani, ma che ha pretendenti anche in Brasile; Shkodran Mustafi, reduce da mezza stagione allo Schalke 04; gli ex biancocelesti Musacchio e Lulic; l'ex Udinese e Juventus Fernando Llorente; l'ex Arsenal, Chelsea e Psg David Luiz; ma anche nomi meno roboanti come quelli di Viola, Giovinco, Pellé e molti altri.

Calciomercato, ecco tutti gli svincolati di lusso

