Cairo: "C'è voglia di rinforzare  il Toro"

"Io la voglia di rafforzare il Toro l'ho sempre avuta, non è che mi è passata. Io sono focalizzato, chiaramente siamo a gennaio, gennaio è un mese difficile, se vuoi prendere dei giocatori magari alcune squadre non te li danno. Abbiamo tanti discorsi avviati, stiamo ragionando su tante cose, speriamo di fare qualcosa che ci piaccia e anche velocemente, anche in prospettiva futura. Stiamo lavorando per fare una cosa fatta bene". Lo ha detto il presidente del Torino Urbano Cairo al termine del derby pareggiato 1-1 con la Juventus.